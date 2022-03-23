Эксперт назвал способ обезопасить себя при использовании VPN

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий назвал россиянам способ обезопасить себя при использовании VPN. Его слова передает радио Sputnik.

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Лукацкий заявил, что после блокировки Facebook и Instagram (запрещенные в РФ соцсети; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) граждане начали активно пользоваться VPN-сервисами, которые позволяют получить доступ к социальным сетям. Он предупредил, что злоумышленники могут воспользоваться этим интересом.

«В интернете активно предлагают услуги по созданию личного VPN-сервера или по установке на устройства VPN-сервисов, которыми могут воспользоваться не очень хорошо технически подкованные люди. К такому человеку домой может прийти мастер, который помимо VPN может установить программу удаленного доступа, чтобы потом скопировать фотографии или иную конфиденциальную информацию с компьютера», — объяснил специалист.

Украденные данные могут продать, или с их помощью начать шантажировать клиента, считает он.

Эксперт заявил, что следует самостоятельно устанавливать VPN, чтобы не стать жертвой мошенников. Однако и в этом случае данные могут попасть к третьим лицам.

«Операторы VPN-сервисов могут установить факт вашего подключения к какому-либо ресурсу. Этой информацией ряд компаний торгуют. Они продают данные об интересующих вас сайтах рекламным и маркетинговым агентствам. А те, в свою очередь, могут использовать полученные данные, чтобы сфокусировать рекламные предложения на вас», — пояснил Лукацкий.