Зафиксировано потепление на двух полюсах Земли одновременно

Север и юг Земли нагреваются одновременно. В некоторых частях Антарктиды сейчас более чем на 40 градусов по Цельсию теплее, чем в среднем, а в некоторых районах Арктики более чем на 30 градусов по Цельсию теплее, чем в среднем. Подобное кажется невероятным, ведь на полюсах противоположные времена года.

Фото: EPA/NASA EPA/NASA

Конечно, в антарктических реалиях жара - это понятие относительное. Среднемесячная максимальная температура в марте на станции Восток - в центре восточного ледяного покрова - примерно -53 C. Сейчас она подскочила до -17,7 C, что стало рекордно высоким показателем за март за все время наблюдений в этом районе.

В чем причина этого удивительного явления? Пока мнения разделились. Одни ученые сразу все списали на глобальное потепление, другие - осторожны. Они считают, что причиной теплой погоды в Антарктике стала необычная "атмосферная река". Этот водяной пар через узкий коридор достиг материка и породил большое количество осадков, которые могли привести к аномальному росту температуры.

Осадки распространились вглубь континента, а сформировавшийся над Восточной Антарктикой мощный тепловой купол помешал влаге улетучиться. Ожидается, что вскоре атмосферная река покинет континент, однако влага может там задержаться еще на какое-то время.