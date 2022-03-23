В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 104.07EUR 114.78
Войти в почту
28 минут назад

Зафиксировано потепление на двух полюсах Земли одновременно

Российская ГазетаРоссийская Газета

Север и юг Земли нагреваются одновременно. В некоторых частях Антарктиды сейчас более чем на 40 градусов по Цельсию теплее, чем в среднем, а в некоторых районах Арктики более чем на 30 градусов по Цельсию теплее, чем в среднем. Подобное кажется невероятным, ведь на полюсах противоположные времена года.

Зафиксировано потепление на двух полюсах Земли одновременно
Фото: EPA/NASAEPA/NASA

Конечно, в антарктических реалиях жара - это понятие относительное. Среднемесячная максимальная температура в марте на станции Восток - в центре восточного ледяного покрова - примерно -53 C. Сейчас она подскочила до -17,7 C, что стало рекордно высоким показателем за март за все время наблюдений в этом районе.

В чем причина этого удивительного явления? Пока мнения разделились. Одни ученые сразу все списали на глобальное потепление, другие - осторожны. Они считают, что причиной теплой погоды в Антарктике стала необычная "атмосферная река". Этот водяной пар через узкий коридор достиг материка и породил большое количество осадков, которые могли привести к аномальному росту температуры.

Осадки распространились вглубь континента, а сформировавшийся над Восточной Антарктикой мощный тепловой купол помешал влаге улетучиться. Ожидается, что вскоре атмосферная река покинет континент, однако влага может там задержаться еще на какое-то время.

Словом, большинство склоняется к тому, что феномен в Антарктиде, вероятно, это случайное погодное явление, а не признак изменения климата. Но если это произойдет снова, а тем более неоднократно, то тогда вину придется возложить на глобальное потепление.

Наука и техника,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители