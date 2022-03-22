Появились первые в мире лечащие контактные линзы

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило первые в мире контактные линзы, которые могут сами доставлять лекарства в глаза.

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Новые контактные линзы были разработаны компанией Johnson&Johnson для лечения глазного зуда, вызванного аллергией. Хотя для таких проблем есть глазные капли, компания ищет более удобное решение. С новыми контактными линзами уже не придётся задумываться о регулярном применении капель — они всё будут делать сами.

Линзы назвали Acuvue Theravision. Они содержат 19 мкг обычного антигистаминного кетотифена. Лекарство медленно выделяется, начинает действовать на зудящие глаза в течение нескольких минут и обеспечивает длительное облегчение на срок до 12 часов. Линзы являются однодневными.