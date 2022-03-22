В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 104.68EUR 115.60
Войти в почту
52 минуты назад

Появились первые в мире лечащие контактные линзы

Ferra.ruFerra.ru

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило первые в мире контактные линзы, которые могут сами доставлять лекарства в глаза.

Появились первые в мире лечащие контактные линзы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новые контактные линзы были разработаны компанией Johnson&Johnson для лечения глазного зуда, вызванного аллергией. Хотя для таких проблем есть глазные капли, компания ищет более удобное решение. С новыми контактными линзами уже не придётся задумываться о регулярном применении капель — они всё будут делать сами.

Линзы назвали Acuvue Theravision. Они содержат 19 мкг обычного антигистаминного кетотифена. Лекарство медленно выделяется, начинает действовать на зудящие глаза в течение нескольких минут и обеспечивает длительное облегчение на срок до 12 часов. Линзы являются однодневными.

Эффективность и безопасность контактных линз были продемонстрированы в клинических исследованиях.

Наука и техника,Johnson & Johnson,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители