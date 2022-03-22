России отказали в поставках деталей для «самолета XXI века»

Иностранные производители отказали в поставках деталей для российского лайнера МС-21, который называют «самолетом XXI века». По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, не помогли даже предоплаченные заказы, сообщает РИА Новости.

Фото: Минпромторг Минпромторг

Чиновник подчеркнул, что поставщики отказались объяснять, с чем связаны такие решения. Однако в связи с тем, что надежд на кооперацию больше нет, комплектацию самолета предполагается сделать полностью отечественной.

Сроки завершения такой работы Мантуров не назвал. Однако в начале января этого года главы госкорпорации «Ростех» (отвечает за производство лайнера) Сергей Чемезов утверждал, что серийное производство МС-21 с двигателем и крылом российской разработки начнется в 2024 году.

Что касается импортозамещенной версии SSJ100, то ее предполагается сертифицировать в 2023 году, чтобы уже через год лайнер пошел в российские компании. За эти сроки предполагается провести все необходимые сертификационные полеты и испытания.