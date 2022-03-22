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11 минут назад

Клишас допустил запрет VPN в России

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Запрет VPN-сервисов и прочих ресурсов, позволяющих обходить блокировки запрещенных сайтов, в России возможен, заявил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, передает РИА «Новости».

В Софеде допустили запрет VPN в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом сенатор отметил, что ответственности за пользование такими ресурсами для граждан не будет предусмотрено.

«Запрет ресурсов, позволяющих обходить блокировки, возможен, но ответственности граждан за пользование такими ресурсами не будет», — сказал Клишас.

Днем ранее Тверской суд Москвы признал деятельность корпорации Meta*, владеющей соцсетями Fаcebook и Instagram, экстремистской. Таким образом, две соцсети попали под запрет на территории РФ. В то же время в суде пояснили, что WhatsApp, также принадлежащий компании, под ограничения не подпадает, так как в нем отсутствуют функции публичного распространения информации.

* Деятельность организации запрещена на территории России.

Наука и техника,Андрей Клишас,Совет Федерации,
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