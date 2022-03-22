В Софеде допустили запрет VPN в России

При этом сенатор отметил, что ответственности за пользование такими ресурсами для граждан не будет предусмотрено.

Днем ранее Тверской суд Москвы признал деятельность корпорации Meta*, владеющей соцсетями Fаcebook и Instagram, экстремистской. Таким образом, две соцсети попали под запрет на территории РФ. В то же время в суде пояснили, что WhatsApp, также принадлежащий компании, под ограничения не подпадает, так как в нем отсутствуют функции публичного распространения информации.