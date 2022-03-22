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1 час назад

В России изобрели робота для автоматической замены мата на культурные слова в чатах

Ferra.ruFerra.ru

MTS AI совместно со Сколтехом разработал программу, которая распознаёт в сообщениях «токсичные слова и выражения» и удаляет или заменяет их. Это позволяет снизить градус агрессии в общении.

В России изобрели робота для автоматической замены мата на культурные слова в чатах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Разработчики пояснили, что споры в комментариях часто перерастают в оскорбления, пользователи нередко грубят. А фильтровать это всё вручную сложно. Новая программа позволяет не просто удалять сообщения или банить пользователей, но и предлагает замену матов и оскорблений на нейтральные слова, не теряя сути сообщения.

Разработчики предложили два подхода. Первый использует языковую модель BERT, основанную на нейросетевой архитектуре Трансформер. Она находит в тексте негативные слова и выражения, заменяет их на нейтральные синонимы или вовсе удаляет. Второй подход создаёт нейтральную версию токсичной фразы.

Вот некоторые примеры работы программы:

_«Да ты обалдел, м.....! Да ты обалдел, автор!», «З..... со своим повышением цен. Надоели со своим повышением цен». _

Протестировать программу можно тут.

Наука и техника,МТС,
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