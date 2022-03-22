Космонавт Пётр Дубров установил рекорд по времени пребывания на МКС среди россиян

«На данный момент он работает на станции уже 347 дней. 30 марта, когда он вместе с Антоном Шкаплеровым и Марком Ванде Хаем вернётся на Землю, это будут 355 сутки его полёта!» — говорится в Telegram-канале «Роскосмоса».