В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 104.68EUR 115.60
Войти в почту
1 час назад

Учёные начали выращивать в лаборатории ткань лёгких

Ferra.ruFerra.ru

Немецкие и американские специалисты создали новый метод выращивания лёгочной ткани. Благодаря ему лечение заболеваний дыхательных путей будет проходить ещё быстрее и станет эффективнее. Подробнее - в материале.

Учёные начали выращивать в лаборатории ткань лёгких
Фото: Depositphotos.comDepositphotos.com

Эксперты из США и Германии разработали новый подход, благодаря которому стало возможно выращивать ткань лёгких всего из нескольких клеток. Результаты исследования были опубликованы в издании American Journal of Physiology.

По словам авторов научной работы, новый метод отличается простотой и дешевизной. К тому же он отлично повторяет биологические особенности настоящих лёгких. Благодаря этому специалисты смогут изучить, как происходит развитие лёгочной ткани и какие изменения влияют на это.

В ходе работы над созданием органоидов эксперты использовали эпителиальные клетки лёгких человека, созданные в лабораторных условиях, а затем добавили через 14 дней к ним агонист Wnt R-spondin 2 (RSPO2) и антагонист костного морфогенетического белка Noggin.

Такой метод поможет реже обращаться к экспериментам на животных для изучения генетических болезней лёгких и развития лёгочной ткани. Кроме того, он даст возможность создать индивидуальное лечение для каждого пациента и даже выращивать в лаборатории лёгочные ткани отдельных больных.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители