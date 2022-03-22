Официально: НАСА подтверждает обнаружение 5000 миров за пределами Солнечной системы

В январе 1992 года два космических объекта навсегда изменили нашу галактику. Впервые у нас были конкретные доказательства внесолнечных планет или экзопланет, вращающихся вокруг чужой звезды: два каменистых мира на расстоянии 2300 световых лет. Теперь, чуть более 30 лет спустя, это число многократно увеличилось. На этой неделе 21 марта ознаменовалось чрезвычайно важной вехой — подтверждено более 5000 экзопланет. Если быть точным, сейчас в архиве экзопланет НАСА задокументировано 5005 экзопланет, каждая из которых имеет свои уникальные характеристики.

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Каждая из этих экзопланет появлялась в рецензируемых исследованиях и наблюдалась с использованием нескольких методов обнаружения или методов анализа.

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Исследования важны для последующего изучения, чтобы узнать больше об этих мирах с помощью новых инструментов, таких как недавно запущенный космический телескоп Джеймса Уэбба и предстоящий космический телескоп Нэнси Грейс Рим.

«Это не просто числа», — говорит астроном Джесси Кристиансен из Научного института экзопланет НАСА в Калифорнийском технологическом институте. «Каждое из них — это новый мир, совершенно новая планета. Я в восторге от каждого из них, потому что мы ничего о них не знаем».

Космический телескоп Кеплер, запущенный в 2009 году, внес в список более 3000 подтвержденных экзопланет, и еще 3000 кандидатов ждут своего часа.

Поскольку изучать экзопланеты напрямую очень сложно — они маленькие, очень тусклые, очень далеко и часто очень близко к яркой звезде, свет которой заглушает все, что может отражать экзопланета, — мы еще многого не знаем. Кроме того, существует еще множество миров, находящихся за пределами наших нынешних порогов обнаружения.

Но в ближайшие годы эти пороги отступят перед развитием технологий и новых методов анализа, и мы можем найти множество миров, о которых даже не мечтали. Возможно, мы даже найдем следы жизни за пределами Солнечной системы.

«Я испытываю настоящее чувство удовлетворения и благоговения перед тем, что там происходит», — говорит Боруки.