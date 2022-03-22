Ученые Сибири и Австрии создали модель грибной фермы на Луне

Концепцию выращивания на Луне грибов для питания космонавтов разработали специалисты Института биофизики СО РАН совместно с коллегами из Австрии. Результаты исследования опубликовал журнал Life Sciences in Space Research.

Фото: Красноярский научный центр СО РАН Красноярский научный центр СО РАН

Система жизнеобеспечения человека создается в рамках подготовки длительных космических миссий. Часть этой программы нацелена на обеспечение космонавтов питанием. Итогом общих усилий сотрудников Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН и австрийских ученых стала модель грибной фермы, состоящей из двух модулей, которые предполагается разместить на лунной базе. Один модуль нужен для подготовки и стерилизации сырья, второй - непосредственно для выращивания грибов.

Исследователи полагают, что оптимальный вариант - вешенка, содержащая, в частности, белок, пищевые волокна, витамин B6, фолиевую кислоту, железо, магний, рибофлавин, фосфор и ряд других важных для питания элементов.

Представленный учеными проект имеет неопределенности, ведь грибы на Луне до сих пор не выращивали. Параметры фермы и всей системы жизнеобеспечения предстоит уточнить, отметил кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института биофизики Владимир Ковалев.