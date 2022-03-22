Cанкции против РФ помешают США построить термоядерный реактор

Санкции против России поставили под угрозу создание термоядерного реактора в США из-за проблем в цепочках поставок. Об этом сообщил портал Axios.

Commonwealth Fusion Systems на фоне ситуации вокруг Украины не стала отказываться от сотрудничества, несмотря на то, что многие западные компании приостановили свою работу в России. CFS пока не изменила сроки достижения энергетической эффективности реактора и планирует выйти на положительный баланс к 2025 году.