«Роскосмос» раскрыл судьбу ракет «Союз» для OneWeb

Ракеты «Союз», изначально предназначенные для заапуска британских космических аппаратов OneWeb, будут выведены из соответствующего проекта. Судьбу носителей раскрыл ТАСС руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Струговец.

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«Роскосмос выводит из проекта OneWeb шесть ракет-носителей, оплаченных инозаказчиком», — сказал он.

По его словам, ракеты будут использованы для обеспечения пусков по федеральной программе и в интересах других заказчиков.