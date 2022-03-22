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39 минут назад

«Роскосмос» раскрыл судьбу ракет «Союз» для OneWeb

Lenta.ruLenta.ruиещё 2

Ракеты «Союз», изначально предназначенные для заапуска британских космических аппаратов OneWeb, будут выведены из соответствующего проекта. Судьбу носителей раскрыл ТАСС руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Струговец.

«Роскосмос» раскрыл судьбу ракет «Союз» для OneWeb
Фото: РоскосмосРоскосмос

«Роскосмос выводит из проекта OneWeb шесть ракет-носителей, оплаченных инозаказчиком», — сказал он.

По его словам, ракеты будут использованы для обеспечения пусков по федеральной программе и в интересах других заказчиков.

Ранее «Роскосмос» отказался запускать «Союз» с OneWeb до получения гарантий неиспользования данных космических аппаратов в военных целях. В ответ на это в британской компании сменили пускового оператора на SpaceX. Соответствующее решение OneWeb гендиректор Роскосмоса назвал чушью.

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