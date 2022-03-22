Санкции против РФ могут повлиять на разработку термоядерного реактора в США

Санкции западных стран в отношении России угрожают цепи поставок Commonwealth Fusion Systems (CFS) - дочерней компании Массачусетского технологического института, занимающейся разработкой термоядерного реактора. Об этом сообщил в понедельник портал Axios.

По его сведениям, компания может столкнуться с проблемами в сфере высокотемпературных полупроводников, одним из поставщиков этих компонентов является российская SuperOx с производствами в РФ и Японии.

Отмечается, что несмотря на то, что многие западные компании приостановили свою работу в России из-за ситуации вокруг Украины, Commonwealth Fusion Systems пока не идет на отказ в сотрудничестве с SuperOx. В CFS также не корректируют сроки достижения энергетической эффективности своего реактора и надеются выйти на положительный энергетический баланс с помощью ядерного синтеза к 2025 году.