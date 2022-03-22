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1 час назад

СМИ: антироссийские санкции могут повлиять на разработку термоядерного реактора в США

ТАССТАССиещё 3

Санкции западных стран в отношении России угрожают цепи поставок Commonwealth Fusion Systems (CFS) - дочерней компании Массачусетского технологического института, занимающейся разработкой термоядерного реактора. Об этом сообщил в понедельник портал Axios.

Санкции против РФ могут повлиять на разработку термоядерного реактора в США
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его сведениям, компания может столкнуться с проблемами в сфере высокотемпературных полупроводников, одним из поставщиков этих компонентов является российская SuperOx с производствами в РФ и Японии.

Отмечается, что несмотря на то, что многие западные компании приостановили свою работу в России из-за ситуации вокруг Украины, Commonwealth Fusion Systems пока не идет на отказ в сотрудничестве с SuperOx. В CFS также не корректируют сроки достижения энергетической эффективности своего реактора и надеются выйти на положительный энергетический баланс с помощью ядерного синтеза к 2025 году.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи, подчеркнув, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, многие иностранные компании заявили о том, что временно прекращают деятельность в РФ.

Наука и техника,Владимир Путин,ЕС,
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