Считавшуюся вымершей змею встретили во второй раз за 60 лет

В американском штате Алабама специалисты нашли восточную индиговую змею, считавшуюся вымершей, второй раз за 60 лет. Об этом сообщает UPI.

Фото: U.S. Army / Wikimedia U.S. Army / Wikimedia

Отдел охраны дикой природы и пресноводного рыболовства штата сообщил, что найденная его сотрудниками в естественной среде обитания молодая змея — вторая, которую удалось встретить специалистам за 60 лет. По словам зоологов, обнаруженное пресмыкающееся родилось в дикой природе, и его появление можно считать подтверждением того, что программа по возрождению этого вида в штате дает положительный эффект.

В рамках проекта на территории Алабамы с 2010 года выпускают редчайших восточных индиговых змей, которых выращивают в неволе. Первую за 60 лет змею, родившуюся естественным путем в естественной среде обитания, специалисты встретили в 2020 году.

Восточная индиговая змея обитает также на территории штатов Джорджия и Флорида, однако и там она считается видом, находящимся на грани исчезновения. В 2012 году в Алабаме этих неядовитых ужеобразных змей внесли в список «возможно, полностью исчезнувших на территории штата».