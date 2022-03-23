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1 час назад

Раскрыта дата выхода iPhone с подэкранной камерой

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Apple выпустит iPhone со скрытыми под дисплеем камерой и сенсорами в 2023 году. Об этом сообщает портал Thelec.

Названы сроки выхода iPhone с подэкранной камерой
Фото: OTI Lumionics ConducTorr™ Electrode sketchOTI Lumionics ConducTorr™ Electrode sketch

Ожидается, что Apple анонсирует iPhone 14 Pro с двойным отверстием в экране вместо «челки» в 2022 году. Но цель компании состоит в том, чтобы перейти к подэкранным камерам. Согласно новому отчету южнокорейского издания TheElec, Samsung Display и OTI Lumionics разрабатывают новое поколение подэкранных камер, которые сначала дебютируют в Galaxy Z Fold5 в следующем году, а затем появится на моделях Apple iPhone 15 Pro осенью 2023 года.

Сообщается, что Samsung Display сотрудничает с OTI Lumionics, которая разработала новое поколение органического катодного материала (CPM). Он позволяет сделать дисплей полностью прозрачным и размещать датчики под экраном.

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