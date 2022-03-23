Названы сроки выхода iPhone с подэкранной камерой

Apple выпустит iPhone со скрытыми под дисплеем камерой и сенсорами в 2023 году. Об этом сообщает портал Thelec.

Ожидается, что Apple анонсирует iPhone 14 Pro с двойным отверстием в экране вместо «челки» в 2022 году. Но цель компании состоит в том, чтобы перейти к подэкранным камерам. Согласно новому отчету южнокорейского издания TheElec, Samsung Display и OTI Lumionics разрабатывают новое поколение подэкранных камер, которые сначала дебютируют в Galaxy Z Fold5 в следующем году, а затем появится на моделях Apple iPhone 15 Pro осенью 2023 года.