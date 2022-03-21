Какие продукты повышают риск развития рака

Употребление в пищу продуктов, которые вызывают воспалительные процессы в организме, может повысить риск развития рака почти на 50%, пишет Daily Express. Перевод материала опубликован на сайте "ИноСМИ".

Фото: Unsplash Unsplash

Выводы ученых базируются на результатах наблюдения за пищевыми привычками более 121 тысячи человек (в том числе 46,8 тысячи мужчин), которое велось на протяжении 26 лет. Участники исследования фиксировали особенности своего рациона в опроснике, и ученые присваивали каждому из них определенное количество баллов в зависимости от того, сколько пищи, провоцирующей воспаление, они употребляли.

Видео дня

К продуктам, вызывающим воспалительные процессы, относятся красное мясо, очищенное зерно, продукты из переработанного мяса, рафинированные углеводы (белый хлеб), шлифованный рис, напитки с добавленным сахаром (например, газировка). У тех, чей рацион включал больше всего таких продуктов, риск развития рака кишечника был на 44% выше, чем у тех, кто употреблял их в минимальном количестве. Результаты научной работы опубликованы в журнале JAMA Oncology.

Другое исследование, о котором написано в издании Current Developments in Nutrition, подтверждает те же выводы. Во втором случае ученые попытались оценить, насколько рацион с большим количеством продуктов, провоцирующих воспаление, связан с развитием рака груди.

Специалисты наблюдали за состоянием здоровья 318 686 женщин в течение 14 лет. За этот период у них было выявлено 13 246 случаев рака груди. Ученые оценили рацион всех участниц исследования, присвоив каждой баллы в зависимости от количества продуктов, вызывающих воспаление.

У женщин, употреблявших больше всего таких продуктов, риск развития рака груди оказался на 12% выше, чем у тех, кто придерживался безопасной диеты. Причем такая связь оказалась наиболее выраженной у женщин в период менопаузы.