В мозге нашли центр любви. Как он работает

«Центр влюбленности» в человеческом мозге нашли японские ученые — он находится в прилежащем ядре, важной части системы вознаграждения. Именно эта область, связанная с удовольствием и зависимостями, становится активной при взгляде мужчин на фото своих возлюбленных независимо от того, насколько те привлекательны. Теперь предстоит выяснить, как именно формируется привязанность и как работа прилежащего ядра меняется со временем.

Романтические отношения - важный аспект жизни. Более ранние исследования показали, что интерес к привлекательным людям активирует определенные зоны мозга, в том числе прилежащее ядро. Исследователи из Киотского университета изучили роль прилежащего ядра в формировании эмоциональной привязанности.

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Подробности они изложили в статье в журнале Psychological Science. Прилежащее ядро - это группа нейронов, играющая важную роль в системе вознаграждения мозга, формировании зависимости, удовольствия, смеха, страха, агрессии. Получая информацию от префронтальной коры, миндалевидного тела и гиппокампа, прилежащее ядро анализирует эмоциональные и сенсорные данные и формирует реакцию на раздражители.

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"Меня с детства интересовала загадка близких межличностных отношений: почему и как люди строят долгосрочные отношения с близким человеком? - говорит Рюхэй Уэда, один из авторов работы. - В аспирантуре я познакомился с методами нейровизуализации, которые могут рассказать нам о том, что происходит в нашем мозге. Я понял, что предоставление эмпирических доказательств по этим вопросам будет для меня трудной, но увлекательной работой".

Участниками исследования стали 46 гетеросексуальных мужчин в возрасте от 20 до 29 лет, состоявшие в постоянных романтических отношениях. Ученые использовали функциональную магнитно-резонансную томографию для регистрации активности мозга мужчин, пока те выполняли ряд заданий на мышление.

В случае правильного ответа части участников демонстрировалось фото их радостной партнерши, а другим - незнакомой женщины, тоже с доброжелательным выражением лица. У первой группы исследователи обнаружили уникальную активность в прилежащем ядре, которая появлялась в ожидании "одобрительного" фото своей возлюбленной. От привлекательности женщины результат не зависел.

"Близкие романтические отношения играют важную роль в жизни большинства людей, - отмечает Уэда. - Наше исследование предоставило эмпирические данные, раскрывающие нейронные механизмы, лежащие в основе поддержания отношений: центр удовольствия и зависимости в мозге, прилежащее ядро, кодирует партнера по отношениям особым образом, отличным от незнакомых людей. Мы считаем, что уникальные нейронные представления о партнере могут быть связаны с устоявшимися романтическими отношениями".

В дальнейших исследованиях этого вопроса ученые предлагают понаблюдать за реакциями прилежащего ядра в процессе формирования привязанности и выяснить, как его работа меняется с течением времени.

"Избирательное предпочтение конкретного человека может наблюдаться даже при первых встречах, что способно побудить нас начать отношения, - поясняет Уэда. - Пока еще мало известно о точных нейронных механизмах, лежащих в основе этого процесса. Кроме того, многочисленные психологические исследования показали, что качество отношений, например, преданность или удовлетворенность ими, динамично меняется со временем, что должно отражаться в работе мозга".

Кроме активности мозга, о влюбленности могут говорить и другие признаки. Ранее специалисты из Нидерландов обнаружили, что на зарождающуюся симпатию влияет синхронизация сердцебиения и потоотделения ладоней.