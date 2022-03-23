Основные достоинства самого дорогого смартфона Xiaomi

В выпуске на канале Mobiltelefon.ru на YouTube оценили новый флагман Xiaomi 12 Pro. О результатах обзора - в статье.

Фото: Xiaomi Xiaomi

Ведущий YouTube-канала Mobiltelefon.ru Евгений рассмотрел смартфон Xiaomi 12 Pro и назвал его главные плюсы и минусы.

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Сам по себе смартфон довольно большой (163,6х74,6х8,16 мм) и не очень лёгкий (205 г). Однако по сравнению с Galaxy S22 Ultra держать в руке его гораздо удобнее.

В комплекте с аппаратом идёт чехол, иголка для извлечения SIM-карты, зарядка в 120 Вт и кабель. Аккумулятор здесь в 4600 мА*ч, а заряжается устройство до 100 процентов всего за 26 минут. Что касается автономности, то она тоже хорошая: 6-7 часов работы экрана.

Экран здесь тоже приличный. Его диагональ составляет 6,73 дюйма, частота обновления (адаптивная) - до 120 Гц. Есть также четыре режима работы дисплея: автоматическая частота, 60 Гц, 90 Гц и 120 Гц. На стекле присутствует защитная плёнка. Дисплей ещё отличается значительной яркостью и отсутствием случайных нажатий. Единственный минус - сильный ШИМ (мерцание).

Далее - о камерах. Несмотря на то что все объективы на задней панели здесь по 50 МП, они имеют значительные недостатки. Например, ультраширокоугольный модуль - без автофокуса, телевик - всего лишь с двукратным оптическим увеличением. Эксперт также сравнил фото с Xiaomi 12 Pro со снимками с Galaxy S22 Ultra и iPhone 13 Pro Max. В большинстве случаев Xiaomi всё же заметно проигрывает конкурентам, однако основная камера даёт у него больше деталей, чем на S22 Ultra и iPhone. Примеры снимков - ниже.

Что касается видео, то при переключении в 4К 30 к/с с основной камеры на ультраширокоугольную становится хуже детализация и изменяется баланс белого. Переключаться между модулями при съёмке в 4К 60 к/с уже нельзя.

Если говорить о производительности, то процессор установлен на Xiaomi самый топовый - Snapdragon 8 Gen 1. Однако в тестах по сравнению с Motorola Edge X30 и OnePlus 10 Pro с этим же процессором 12 Pro показывает худшие результаты.

В играх аппарат может перегреваться. Например, в Genshin Impact после 20 минут игры с FPS 60 из-за перегрева снизилась яркость и частота обновления переключилась на 60 Гц. Также ведущий запустил на смартфоне Call of Duty с максимальными настройками графики и с тачем 480 Гц. В целом «начинка» оказалась довольно мощной, сенсор довольно быстрый, но его необходимо настраивать под каждую игру отдельно. Кроме того, Xiaomi временами перегревается.