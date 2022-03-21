Россиян предупредили об угрозе использования VPN

Эксперты предупреждают россиян об угрозе кражи персональных данных при использовании VPN. По словам, директора Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмилы Куровской, скачивание и установка таких сервисов из непроверенных источников может создавать угрозу для безопасности личных данных.

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«В первую очередь речь идет о бесплатных приложениях от малоизвестных компаний, которые могут использовать сведения о пользователях в рекламных целях или собирать избыточную информацию о мобильном устройстве», — цитирует эксперта ТАСС.

Куровская посоветовала обратить внимание на наличие у таких компаний пользовательского соглашения или политики конфиденциальности. При этом пользовательские соглашения могут содержать условия о передаче получаемых сведений третьим лицам, что противоречит обеспечению приватности. Она также предупредила, что подобные сервисы могут узнать, чем пользователь занимается в Сети.

Ранее доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин сообщил, что VPN-сервисы могут без разрешения получать конфиденциальную информацию, такую как логины и пароли, и продавать ее в заинтересованные в получении этих данных компании.