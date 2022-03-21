Россиян предупредили об угрозе установки VPN-сервисов

"Используя VPN, вы доверяете этому сервису информацию о себе на таком же глубоком уровне, который обычно доступен вашему интернет-провайдеру. То есть VPN-провайдер может узнать, чем занимается пользователь в сети. В некоторых случаях VPN-сервисы могут даже сильнее концентрироваться на создании вашего цифрового профиля, чем крупные интернет-провайдеры, но при этом они менее прозрачны и несут меньше ответственности перед вами", - подчеркнула Куровская.