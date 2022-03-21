Россиян предупредили об угрозе установки VPN-сервисов

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18 минут назад

Эксперт: установка VPN-сервисов может угрожать персональным данным пользователей

ТАССТАСС

Скачивание и установка VPN-сервисов из непроверенных источников может создавать угрозу для персональных данных пользователей. Об этом сообщила ТАСС директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская.

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Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Согласно данным компании Top10VPN, спрос на VPN-сервисы в России резко вырос после блокировки социальных сетей Instagram и Facebook, принадлежащих компании Meta. Так, спрос на услуги VPN достиг максимума в 2 692% 14 марта, в день официальной блокировки Instagram в РФ. Данные приводятся в сравнении со средним ежедневным спросом за неделю, предшествовавшую старту специальной военной операции на Украине. По состоянию на 15 марта спрос на VPN снизился, однако остался на 1 556% выше нормы.

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"Скачивание VPN из непроверенных источников создает угрозы для персональных данных пользователей. В первую очередь речь идет о бесплатных приложениях от малоизвестных компаний, которые могут использовать сведения о пользователях в рекламных целях или собирать избыточную информацию о мобильном устройстве. Кроме того, далеко не всегда у таких компаний есть пользовательские соглашения или политики конфиденциальности. На это также следует обращать внимание при выборе VPN-провайдера", - сказала эксперт.

При этом, как отметила Куровская, даже если разработчики VPN-сервиса предоставляют необходимые документы, это не свидетельствует об отсутствии нарушений. В частности, пользовательские соглашения могут содержать условия о передаче получаемых сведений третьим лицам, что противоречит обеспечению приватности.

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"Используя VPN, вы доверяете этому сервису информацию о себе на таком же глубоком уровне, который обычно доступен вашему интернет-провайдеру. То есть VPN-провайдер может узнать, чем занимается пользователь в сети. В некоторых случаях VPN-сервисы могут даже сильнее концентрироваться на создании вашего цифрового профиля, чем крупные интернет-провайдеры, но при этом они менее прозрачны и несут меньше ответственности перед вами", - подчеркнула Куровская.

Наука и техника,Интернет,Людмила Куровская,
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