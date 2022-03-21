Илон Маск обозначил дату начала покорения Марса

Фото: Кадр: SpaceX / YouTube Кадр: SpaceX / YouTube

16 марта основатель SpaceX и Tesla Илон Маск косвенно подтвердил планы своей корпорации на скорую колонизацию Марса. Предприниматель прокомментировал мем в Twitter, касающийся первой высадки человека на Красную планету. Маск был лаконичен: «2029». Таким образом популяризатор межпланетных путешествий обозначил сроки начала возможной марсианской экспедиции.

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Глава SpaceX не в первый раз дает прогнозы относительно покорения другой планеты. Причем сроки высадки человека на Марс постоянно сдвигались. В 2016 году он обещал, что если все пойдет по плану, то его корпорация сможет доставить первых землян на Марс в 2024 или 2025 году. В 2020 году Илон Маск говорил, что у него есть амбиции построить тысячу космических кораблей за десять лет, чтобы к 2050 году переселить на планету миллион человек. Первый пуск был запланирован на 2026 год. Последний прогноз был дан бизнесменом совсем недавно в интервью журналу Time, который признал его человеком года. «Я удивлюсь, если через пять лет мы не приземлимся на Марсе», — заявил журналистам Маск.

С какими трудностями столкнулась SpaceX

Успешный полет на Марс совершит революцию в космической отрасли, а также, в теории, поможет решить проблему перенаселения на Земле. Освоение Красной планеты даст толчок развитию науки, позволит обнаружить и открыть новые элементы, материалы, полезные ископаемые, существенно расширит ареал обитания человека. Если считать, что именно компания Маска будет в авангарде колонизации, то сейчас частичное переселение людей тормозят технические проблемы и бюрократические трудности.

Планы по полету на Марс связаны с кораблем Starship, которым заинтересовались в Федеральном авиационном управлении (FAA) США. 9 декабря 2020 года корабль взорвался при контакте со стартовой площадкой — уже после возвращения с орбиты. Несмотря на инцидент, Илон Маск назвал тест успешным. Полностью многоразовая транспортная система Starship должна совершить первый орбитальный полет в 2022 году. Предприниматель не только надеется на исправность оборудования, но и ждет разрешения от властей. «Последняя проблема Маска — не техническая, а нормативная», — прокомментировал ситуацию эксперт по космической политике Рэнд Симберг.

В ноябре Маск обозначил проблемы с работающими на метане и кислороде двигателями Raptor, которые обеспечивают полет Starship. По словам предпринимателя, компания столкнулась с серьезным производственным кризисом: из-за «катастрофы» бизнесмену даже пришлось пожертвовать отпуском на День благодарения.

«Мы столкнемся с реальным риском банкротства, если не сможем достичь частоты полетов Starship не реже одного раза в две недели в следующем году», — говорил Маск подчиненным.

По мнению главы SpaceX, корпорация должна производить от 800 до 1000 двигателей в год. Проблемы с производством Raptor могут затормозить выпуск Starship — дефицит последних грозит срывом контрактов и снижением доходов от государства и частных клиентов.

Почему Марс — (не)идеальная планета для колонизации

В SpaceX объясняют, что Марс считается самым удобным соседом Земли в плане его заселения. Планета находится от нас на расстоянии около 225,3 миллиона километров, комфортное расположение позволяет получать необходимое для жизни количество солнечного света. Атмосфера Марса насыщена углекислым газом, азотом, аргоном и некоторыми другими микроэлементами, что в теории позволяет засадить планету полезными культурами. Представители SpaceX сообщают, что на Марсе «немного холодно, но мы сможем согреться». Гравитация на планете в 2,6 раза слабее земной, что позволяет без усилий поднимать тяжелые предметы. С точки зрения продолжительности светового дня эта планета тоже подходит — сутки здесь длятся 24 часа и 37 минут.

Недостатки идеи колонизации Марса — вероятно, как и в случае всех амбициозных проектов — слишком существенны, чтобы их игнорировать. Причем специалисты даже не учитывают, что ранее в своей истории человек никогда не предпринимал попытки отдалиться на такое гигантское расстояние от своей колыбели. Также если отбросить в сторону конкретные проблемы SpaceX, то Марс кажется ученым чрезвычайно опасным местом, чтобы рассматривать его в качестве резервного места обитания. «Люди даже не пытались жить в Антарктиде или под земными морями, которые гораздо менее опасны для человека, чем космос, так зачем им стремиться жить на другой планете?» — задается вопросом канадский ученый Джордж Дворский.

Илон Маск часто говорит о том, что Марс примет землян в том случае, если их родная планета станет непригодной для жизни. Также предприниматель огорчен, что за 50 лет изучения человечество так и не освоило ближайший спутник — Луну. «Колонизация кажется бегством от проблем, которые мы здесь создали», — не согласен с его тезисом доктор философии Джон Трафаган. Джон Логсдон, основатель Института космической политики, напоминает о более насущных проблемах: «Чем люди будут там заниматься, чтобы зарабатывать себе на жизнь? Что станет основой марсианской экономики?»

Маск хочет перевести на Марс миллион тонн груза и основать там колонию

Если предположить, что полет на Марс в 2029 году сорвется, то через семь лет SpaceX, очевидно, будет ближе к первому старту, чем сейчас — по крайней мере, теоретически. В корпорации уже разработали план полетов, согласно которому корабли американской корпорации будут непрерывно курсировать между Землей и Красной планетой. В SpaceX полагают, что основным перевозчиком людей на Марс окажется Starship — многоразовая двухступенчатая сверхтяжелая ракета-носитель, способная за один раз переносить десятки тонн груза. По оценке Илона Маска, грузоподъемность ракеты позволит снизить стоимость полета до десятков миллионов долларов, что очень дешево относительно современных расценок на космические запуски. После старта и выхода на низкую околоземную орбиту запасы топлива ракеты будут пополнены с помощью заправщика, который затем вернется на Землю.