Рогозин: производителю "Союзов" санкции Запада "по барабану"

Коллективу ракетно-космического центра "Прогресс" (входит в Роскосмос) "по барабану" санкции западных стран. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Короче, коллектив "Прогресса" просил передать американцам и их европейским слугам, что ему их санкции "по барабану". Как-то так", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Глава Роскосмоса напомнил, что РКЦ "Прогресс" был внесен в санкционные списки Евросоюза и США, несмотря на то, что американские и европейские астронавты доверяют свои жизни ракетам предприятия.
"Ну и как понимать этих западников? Вроде не идиоты, но ведут себя как идиоты и враги", - подчеркнул он.
Во время посещения завода, уточнил Рогозин, особый интерес вызвал ход подготовки нового производства для ракеты-носителя полутяжелого класса "Союз-5". Он также опубликовал фото обечайки корпуса топливного бака, бака окислителя, переходной фермы, а также маршевый двигатель РД-171МВ, который является самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем.
24 февраля президент США Джо Байден заявил, что санкции США и их союзников из-за ситуации на Украине ударят по высокотехнологичному сектору РФ, а также по ее космической программе. По его словам, США перекроют более половины импорта высоких технологий в Россию, что нанесет вред в том числе космической программе России.
ЕС ввел санкции против ракетно-космического центра "Прогресс". Позже Европейское космическое агентство (ЕКА) заявило, что считает маловероятным запуск российско-европейской миссии по исследованию Марса ExoMars из-за антироссийских санкций, введенных в связи с ситуацией на Украине. Также в ЕКА сообщили, что изучают возможность использования европейских ракет для вывода на орбиту спутников, запуск которых планировалось осуществить на российских ракетах "Союз". Германская сторона отключила свой телескоп на космической обсерватории "Спектр-РГ", которая является совместным с РФ проектом. Рогозин заявил, что российский сегмент МКС прекращает работу по совместным экспериментам с немецкими коллегами, он проведет их самостоятельно.