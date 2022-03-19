Рогозин: производителю "Союзов" санкции Запада "по барабану"

Коллективу ракетно-космического центра "Прогресс" (входит в Роскосмос) "по барабану" санкции западных стран. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Фото: ТАСС ТАСС

"Короче, коллектив "Прогресса" просил передать американцам и их европейским слугам, что ему их санкции "по барабану". Как-то так", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

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Глава Роскосмоса напомнил, что РКЦ "Прогресс" был внесен в санкционные списки Евросоюза и США, несмотря на то, что американские и европейские астронавты доверяют свои жизни ракетам предприятия.

"Ну и как понимать этих западников? Вроде не идиоты, но ведут себя как идиоты и враги", - подчеркнул он.

Во время посещения завода, уточнил Рогозин, особый интерес вызвал ход подготовки нового производства для ракеты-носителя полутяжелого класса "Союз-5". Он также опубликовал фото обечайки корпуса топливного бака, бака окислителя, переходной фермы, а также маршевый двигатель РД-171МВ, который является самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем.

24 февраля президент США Джо Байден заявил, что санкции США и их союзников из-за ситуации на Украине ударят по высокотехнологичному сектору РФ, а также по ее космической программе. По его словам, США перекроют более половины импорта высоких технологий в Россию, что нанесет вред в том числе космической программе России.