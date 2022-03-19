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50 минут назад

Рогозин заявил, что производителю "Союзов" санкции Запада "по барабану"

ТАССТАСС

Коллективу ракетно-космического центра "Прогресс" (входит в Роскосмос) "по барабану" санкции западных стран. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Рогозин: производителю "Союзов" санкции Запада "по барабану"
Фото: ТАССТАСС

"Короче, коллектив "Прогресса" просил передать американцам и их европейским слугам, что ему их санкции "по барабану". Как-то так", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

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Глава Роскосмоса напомнил, что РКЦ "Прогресс" был внесен в санкционные списки Евросоюза и США, несмотря на то, что американские и европейские астронавты доверяют свои жизни ракетам предприятия.

"Ну и как понимать этих западников? Вроде не идиоты, но ведут себя как идиоты и враги", - подчеркнул он.

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Во время посещения завода, уточнил Рогозин, особый интерес вызвал ход подготовки нового производства для ракеты-носителя полутяжелого класса "Союз-5". Он также опубликовал фото обечайки корпуса топливного бака, бака окислителя, переходной фермы, а также маршевый двигатель РД-171МВ, который является самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем.

24 февраля президент США Джо Байден заявил, что санкции США и их союзников из-за ситуации на Украине ударят по высокотехнологичному сектору РФ, а также по ее космической программе. По его словам, США перекроют более половины импорта высоких технологий в Россию, что нанесет вред в том числе космической программе России.

ЕС ввел санкции против ракетно-космического центра "Прогресс". Позже Европейское космическое агентство (ЕКА) заявило, что считает маловероятным запуск российско-европейской миссии по исследованию Марса ExoMars из-за антироссийских санкций, введенных в связи с ситуацией на Украине. Также в ЕКА сообщили, что изучают возможность использования европейских ракет для вывода на орбиту спутников, запуск которых планировалось осуществить на российских ракетах "Союз". Германская сторона отключила свой телескоп на космической обсерватории "Спектр-РГ", которая является совместным с РФ проектом. Рогозин заявил, что российский сегмент МКС прекращает работу по совместным экспериментам с немецкими коллегами, он проведет их самостоятельно.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Джозеф Байден,Роскосмос,РКЦ "Прогресс",Европейское космическое агентство,ЕС,
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