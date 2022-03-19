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59 минут назад

В США под санкции попал Юрий Гагарин

УралинформбюроУралинформбюро

Вслед за деятелями культуры и музыкантами волна отказов от всего российского за рубежом докатилась до Юрия Гагарина. Международный космический симпозиум объявил о том, что отказывается от имени советского космического первопроходца в названии, передает "Уралинформбюро".

Космический симпозиум отказался от использования имени Гагарина
Фото: УралинформбюроУралинформбюро

Организатором мероприятия, которое ежегодно проходит в Колорадо-Спрингс, является некоммерческий космический фонд Space Foundation. Участие в симпозиуме принимают до 160 космических компаний, 100 докладчиков и высокопоставленные представители международного космического сообщества.

Накануне представителями фонда было объявлено, что традиционную вечеринку-аукцион "Ночь Юрия" в "свете текущих мировых событий" переименуют в "Праздник космоса: узнайте, что дальше".

"Фокус этого мероприятия по сбору средств остается прежним — отпраздновать достижения человека в космосе, вдохновляя следующее поколение достигать звезд", – объяснили организаторы в Twitter (сообщение о переименовании уже удалено, его цитирует портал о космосе Futurism).

Такой способ выражения солидарности с Украиной осудили в зарубежной прессе и соцсетях. Комментаторы назвали случившееся большой ошибкой и потребовали убрать руки хотя бы от Гагарина.

"Цензура имени Юрия Гагарина не поможет ни одному украинцу", – пишут авторы Futurism.

Организация, которая проводит свою ежегодный космический симпозиуму в Колорадо-Спрингс, принимает участие высокопоставленных представителей международного космического сообщества, в том числе 160 космических компаний, 100 докладчиков и тысячи участников, сообщила, что удаляет имя Юрия Гагарина из своей ежегодной “Ночи Юрия” и заменяет его на “Празднование космоса".

Наука и техника,Юрий Гагарин,
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