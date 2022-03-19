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8 минут назад

В «Роскосмосе» объяснили желто-синие костюмы прибывших на МКС космонавтов

Елена Прошина

Руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Струговец рассказал, что прибывшие на Международную космическую станциию (МКС) космонавты Денис Матвеев, Олег Артемьев и Сергей Корсаков закончили МГТУ им. Баумана. Желтый является корпоративным цветом этого учебного заведения, этим и объясняется его выбор для костюмов. Об этом пишет Газета.ru.

В «Роскосмосе» объяснили желто-синие костюмы прибывших на МКС космонавтов
Фото: кадр видеокадр видео

«В целом выбор обусловлен тем, что это корпоративный цвет Московского государственного технологического университета им. Баумана, желтый. И все три члена экипажа, которые прибыли вчера на станцию, они выпускники этого вуза», - заявил Стругавец.

Он напомнил, что космонавт Олег Артемьев и ранее летал в желтом костюме.

«Олег Артемьев уже не в первый раз летает в костюме именно такого покроя и именно такого цвета, что можно подтвердить фотографиями его первого полета в 2014 году. Либо он еще 8 лет назад что-то знал, чего не знали мы с вами, либо он просто выбрал веселый цвет, который ассоциируется у него с его вузом», - отметил глава пресс-службы.

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Планируется, что российские космонавты будут находиться на МКС в течение 195 суток. На Землю они должны будут вернуться 30 сентября.

Наука и техника,Олег Артемьев,Сергей Корсаков,Денис Матвеев,МГТУ им. Баумана,Роскосмос,
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