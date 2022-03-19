В «Роскосмосе» объяснили желто-синие костюмы прибывших на МКС космонавтов

«Олег Артемьев уже не в первый раз летает в костюме именно такого покроя и именно такого цвета, что можно подтвердить фотографиями его первого полета в 2014 году. Либо он еще 8 лет назад что-то знал, чего не знали мы с вами, либо он просто выбрал веселый цвет, который ассоциируется у него с его вузом», - отметил глава пресс-службы.