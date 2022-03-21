На полюсах Земли выявили аномальное потепление

Метеорологи выявили аномальное потепление на Южном и Северном полюсах Земли. Об этом сообщает Associated Press.

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Трекеры экстремальных погодных условий зафиксировали на французско-итальянской антарктической исследовательской станции «Конкордия», располагающейся на высоте 3234 метра, температуру на 40 градусов выше нормы, она составила -12,2 градуса Цельсия. При этом на отечественной станции «Восток», которая находится на 250 метров выше «Конкордии», температура оказалась на 15 градусов выше нормы — столбики термометров поднялись до -17,7 градуса Цельсия.

Исследователи отметили, что из-за потепления в Антарктиде, где начинается осенний период, погода становится теплее и в Арктике, где превышение нормы составило более 30 градусов.

Они добавили, что Северный и Южный полюс не должны таять одновременно. Ученые считают, что спровоцировать это, вероятно, мог теплый атмосферный поток, который попал в Антарктиду из Тихого океана. Сохранение такой тенденции станет серьезным поводом для тревоги.