В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
1 час назад

На полюсах Земли выявили аномальное потепление

Lenta.ruLenta.ruиещё 2

Метеорологи выявили аномальное потепление на Южном и Северном полюсах Земли. Об этом сообщает Associated Press.

На полюсах Земли выявили аномальное потепление
Фото: ReutersReuters

Трекеры экстремальных погодных условий зафиксировали на французско-итальянской антарктической исследовательской станции «Конкордия», располагающейся на высоте 3234 метра, температуру на 40 градусов выше нормы, она составила -12,2 градуса Цельсия. При этом на отечественной станции «Восток», которая находится на 250 метров выше «Конкордии», температура оказалась на 15 градусов выше нормы — столбики термометров поднялись до -17,7 градуса Цельсия.

Исследователи отметили, что из-за потепления в Антарктиде, где начинается осенний период, погода становится теплее и в Арктике, где превышение нормы составило более 30 градусов.

Они добавили, что Северный и Южный полюс не должны таять одновременно. Ученые считают, что спровоцировать это, вероятно, мог теплый атмосферный поток, который попал в Антарктиду из Тихого океана. Сохранение такой тенденции станет серьезным поводом для тревоги.

В марте 2022 года специалисты нашли способ остановить таяние льда в Арктике в этом столетии. Немедленное сокращение выбросов метана и углерода способно сохранить арктический ледяной покров на 80 процентов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители