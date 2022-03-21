Составлен портрет самого скучного человека в мире

Британским ученым удалось найти самого скучного человека в мире, пишет Mirror. Для этого им потребовалось опросить 500 добровольцев.

Исследование возглавлял доктор Вейнанд Ван Тилбург с факультета психологии Университета Эссекса. По словам специалиста, он решил изучить этот вопрос, потому что люди довольно стереотипно определяют понятие «скучный». Из-за такого мышления многие стараются избежать общения с тем или иным человеком, не подозревая, что они могут быть не правы.

В эксперименте приняли участие 500 добровольцев, которые отвечали на вопросы исследователей. Исходя из полученных данных, ученые составили пятерку самых скучных профессий: аналитик данных, бухгалтер, страховщик, уборщик, банкир.

Изучив данные более детально, Ван Тилбургу и его команде удалось составить собирательный образ самого скучного человека в мире. Им оказался специалист по вводу данных, который достаточно религиозен, живет в городе и любит смотреть телевизор.