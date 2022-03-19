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14 минут назад

Рогозин допустил вечную консервацию стартового стола космодрома в Куру

Илья Родин

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ведомство, с учетом санкций со стороны европейских стран, рассматривает вопрос полного отказа от стартового комплекса для российских ракет «Союз» на космодроме Куру во Французской Гвиане. Об этом пишет ТАСС.

Рогозин допустил вечную консервацию стартового стола космодрома в Куру
Фото: ТАССТАСС

«Может быть законсервирован навсегда», - ответил Рогозин на вопрос о дальнейшей судьбе стартового стола на космодроме Куру.

Он пояснил, что Москве не требуется столь ненадежный партнер как Европейское космическое агентство, ведущее себя «сумасшедшим образом».

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Глава ведомства рассказал также, что, несмотря на все сложности и санкции, Роскосмос планирует в 2022 году провести порядка 20 космических пусков.

Дмитрий Рогозин заявил ранее, что, по его данным, американские власти рассматривают возможность отключения РФ от навигационной спутниковой системы GPS.

Он призвал не беспокоиться по этому поводу, так как все смартфоны в России подключены к национальной спутниковой системе ГЛОНАСС.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,Европейское космическое агентство,ЕС,
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