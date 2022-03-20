Самородку янтаря весом 2,6 кг, переданному в музей в Калининграде, предлагают выбрать имя

Музей Мирового океана в Калининграде объявил конкурс на лучшее название для необычного янтарного самородка весом более 2,6 кг, который добыли в карьере АО "Калининградский янтарный комбинат", а после доставили в музей. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.

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"В Музей Мирового океана Министерства культуры России доставлен уникальный экспонат - янтарный самородок весом 2,67 кг. Музей объявил конкурс на лучшее имя для необычного янтарного самородка", - говорится в сообщении.

В Минкультуры уточнили, что природная особенность камня не позволяет ему стать произведением ювелирного искусства, потому что самородок может храниться только в воде из-за небольшого разлома посередине.

"Для нас эта находка - настоящая удача, подарок судьбы. Мы услышали о самородке и решили: необычный янтарь должен находиться в экспозиции Музея Мирового океана. Мы сможем правильно хранить его и показывать нашим гостям, будем рассказывать о Балтике и ее богатствах. Наш янтарь станет наглядным примером того, какие чудеса творит природа", - приводит пресс-служба слова директора музея Светланы Сивковой.

После открытия нового корпуса музея "Планета Океан" балтийский самоцвет разместят в главном зале "Большой океан". А пока янтарный самородок готовится стать частью выставки, которую подготовили ко Дню Балтийского моря и Всемирному дню водных ресурсов (22 марта).