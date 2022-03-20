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20 марта

Самородку янтаря весом 2,6 кг, переданному в музей в Калининграде, предлагают выбрать имя

ТАССТАССиещё 2

Музей Мирового океана в Калининграде объявил конкурс на лучшее название для необычного янтарного самородка весом более 2,6 кг, который добыли в карьере АО "Калининградский янтарный комбинат", а после доставили в музей. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.

Самородку янтаря весом 2,6 кг, переданному в музей в Калининграде, предлагают выбрать имя
Фото: ТАССТАСС

"В Музей Мирового океана Министерства культуры России доставлен уникальный экспонат - янтарный самородок весом 2,67 кг. Музей объявил конкурс на лучшее имя для необычного янтарного самородка", - говорится в сообщении.

В Минкультуры уточнили, что природная особенность камня не позволяет ему стать произведением ювелирного искусства, потому что самородок может храниться только в воде из-за небольшого разлома посередине.

"Для нас эта находка - настоящая удача, подарок судьбы. Мы услышали о самородке и решили: необычный янтарь должен находиться в экспозиции Музея Мирового океана. Мы сможем правильно хранить его и показывать нашим гостям, будем рассказывать о Балтике и ее богатствах. Наш янтарь станет наглядным примером того, какие чудеса творит природа", - приводит пресс-служба слова директора музея Светланы Сивковой.

После открытия нового корпуса музея "Планета Океан" балтийский самоцвет разместят в главном зале "Большой океан". А пока янтарный самородок готовится стать частью выставки, которую подготовили ко Дню Балтийского моря и Всемирному дню водных ресурсов (22 марта).

Янтарный самородок весом более 2,6 кг нашли в конце декабря 2021 года в Приморском карьере Калининградского янтарного комбината. Он оказался самым крупным в том сезоне добычи. Самородки весом от 2,5 кг встречаются примерно раз в два-три года при среднегодовом объеме добычи янтаря в 450-500 тонн.

Наука и техника,Светлана Сивкова,Минкультуры России,
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