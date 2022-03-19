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15 минут назад

Роскомнадзор пригрозил YouTube «мерами технологического воздействия» за нарушение законов

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Роскомнадзор вновь призвал корпорацию Google незамедлительно прекратить ограничения на YouTube против СМИ и ресурсов из России, предупредив о возможных «мерами технологического воздействия».

Роскомнадзор пригрозил YouTube
Фото: ReutersReuters

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Принадлежащий американской компании Google LLC видеохостинг YouTube стал инструментом в антироссийской информационной войне. В последнее время YouTube неоднократно подвергал цензуре каналы зарегистрированных в соответствии с законом российских СМИ, общественных деятелей, творческих коллективов, спортивных команд, а также просветительские проекты, ориентированные на широкую аудиторию и освещающие ключевые моменты истории России», — отмечается в заявлении.

По данным Роскомнадзора, в общей сложности ведомство зафиксировало 54 факта применения YouTube ограничений в отношении российских каналов.

«Ещё раз призываем компанию Google незамедлительно прекратить какие-либо ограничения на платформе Youtube в отношении российских СМИ и ресурсов, обеспечить беспрепятственный доступ российским пользователям к информации в соответствии с действующим российским законодательством. И напоминаем о предусмотренных законодательством мерах технологического воздействия в отношении интернет-платформ», — добавили в ведомстве.

Наука и техника,Роскомнадзор,Google,
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