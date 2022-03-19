Роскомнадзор пригрозил YouTube

«Принадлежащий американской компании Google LLC видеохостинг YouTube стал инструментом в антироссийской информационной войне. В последнее время YouTube неоднократно подвергал цензуре каналы зарегистрированных в соответствии с законом российских СМИ, общественных деятелей, творческих коллективов, спортивных команд, а также просветительские проекты, ориентированные на широкую аудиторию и освещающие ключевые моменты истории России», — отмечается в заявлении.