СМИ: немецкая компания Bosch остановила поставки запчастей в Россию

Компания Bosch остановила свое производство в России, а также поставки запчастей в страну, о чем сообщили ряд медиа.

Немецкая компания вместе с тем перестала также поставлять в Россию детали для грузовых автомобилей. Кроме того, была организована проверка по якобы использованию данных деталей "в негражданских целях".

– Конечно, мы соблюдаем все предыдущие и будущие юридические и законные требования, включая санкции, – заявили в компании.

Ранее Bosch уже опровергала обвинения главы МИД Украины о поставках комплектующих для российских военных автомобилей пехоты, пишет РИА "Новости" со ссылкой на немецкое издание.

Отметим, что кроме деталей для автопромышленности немецкая компания также занимается производством бытовой, промышленной и строительной техники, а также электроинструментов. В России имеется несколько офисов Bosch, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.