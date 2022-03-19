SpaceX запустила ракету со спутниками Starlink

Американская компания SpaceX запустила в субботу ракету-носитель Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink. Трансляция ведется на ее сайте.
Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 00:42 (07:42 мск). Ранее его перенесли более чем на час из-за неблагоприятных погодных условий. На низкую околоземную орбиту должны быть выведены 53 микроспутника.
Первая ступень ракеты ранее использовалась при 11 запусках. Сотрудники SpaceX намерены вновь вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю. Ожидается, что после старта ступень в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании удешевлять стоимость запусков.
Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой 260 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. Как заверяет компания, она сможет обеспечивать широкополосный интернет со скоростью трафика 1 Гбит/с, что соответствует стандарту 5G. Всего с мая 2019 года SpaceX вывела на орбиту свыше 2 тыс. спутников.