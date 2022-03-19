SpaceX запустила ракету со спутниками Starlink

Американская компания SpaceX запустила в субботу ракету-носитель Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink. Трансляция ведется на ее сайте.

Фото: Reuters Reuters

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 00:42 (07:42 мск). Ранее его перенесли более чем на час из-за неблагоприятных погодных условий. На низкую околоземную орбиту должны быть выведены 53 микроспутника.

Первая ступень ракеты ранее использовалась при 11 запусках. Сотрудники SpaceX намерены вновь вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю. Ожидается, что после старта ступень в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании удешевлять стоимость запусков.