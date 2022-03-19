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1 час назад

Физики заявили о существовании Антивселенной

Российская ГазетаРоссийская Газета

У нашей Вселенной может быть зеркальный близнец, Антивселенная. К такому выводу пришли ученые из Манчестерского университета, анализируя природу так называемой темной материи.

Физики рассказали о существовании Антивселенной
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Темная материя - это некое вещество, которое невидимо, но определяется на основе математических расчетов. Также ученым известно одно из его свойств - темная материя притягивает к себе все сущее.

В своей работе, принятой к публикации в журнале Annals of Physics, ученые указывают, что в мире господствует симметрия. Она бывает разных видов. Существует также симметрия физических законов. Ее называют СРТ-инвариантностью, она была открыта в пятидесятые годы прошлого века и подразумевает одновременную инверсию четности, времени и зарядового сопряжения. Проще говоря, когда все наоборот, то есть, ход времени обратен, вместо частицы происходит замена на античастицу.

Соответственно, указывается в статье, наша Вселенная, в которой мы живем, может быть лишь половинкой, другая ее часть, Антивселенная - это полная зеркальная противоположность.

При наличии Вселенной-двойника наличие темной материи может быть объяснено тем, что это часть элементов той, другой Вселенной.

Какой может быть эта Антивселенная? Есть ли там жизнь или что-то, похожее на наш мир?

Авторы статьи не делают никаких предположений, оставляя это фантастам. Антивселенная в их понимании, если она есть, является непостижимой, туда невозможно пробраться, и ученые в публикации используют ее наличие, как допущение для уравнений, которые в привычной картине мира пока не нашли своего решения.

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