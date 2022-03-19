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1 час назад

Google обвинили в предвзятости в отношении темнокожих сотрудников

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Бывшая сотрудница Google в США подала иск против компании, обвинив корпорацию в систематической расовой предвзятости в отношении темнокожих сотрудников. Об этом сообщает Reuters.

Google обвинили в предвзятости в отношении темнокожих сотрудников
Фото: ReutersReuters

Истица считает, что Google якобы отдает предпочтение белым мужчинам, направляя темнокожих сотрудников на «низкоквалифицированную работу», платит им меньше и лишает возможностей карьерного роста из-за расы.

«Хотя Google и утверждают, что они стремились увеличить разнообразие, на самом деле они недооценивали, недоплачивали и некорректно обращались со своими темнокожими сотрудниками, что приводило к высокой текучести кадров», — следует из иска.

Кроме того, девушка пожаловалась на враждебную обстановку в офисе — по ее словам, темнокожих сотрудников периодически подвергают допросу в отделении службы безопасности.

Ранее Суд ЕС поддержал иск Европейской комиссии к Google по взысканию с компании штрафа на сумму в размере €2,4 млрд. Иск был подан в 2017 году — претензии Еврокомиссии касаются политики Google в отношении продвижения собственных сервисов и услуг и нарушении антимонопольного законодательства.

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