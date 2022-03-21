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33 минуты назад

Верховный суд Бразилии отменил решение о блокировке Telegram

Газета.RuГазета.Ruиещё 5

Судья Федерального верховного суда Бразилии Алешандри де Мораес отменил решение о блокировке Telegram в стране после того, как мессенджер выполнил судебные предписания. Об этом сообщает портал G1.

Верховный суд Бразилии отменил решение о блокировке Telegram
Фото: ТАССТАСС

"Принимая во внимание полное соответствие решениям, вынесенным 17.03.2022 и 19.03.2022, отменяю решение о полной приостановке работы Telegram в Бразилии", - говорится в решении суда.

Судья также заявил, что Национальное агентство телекоммуникаций должно будет предпринять шаги, необходимые для отмены блокировки, "уведомив об этом суд в течение 24 часов". Мессенджеру выделили один день на финальное удаление запрещенного контента. Суд принял во внимание решение администрации мессенджера активнее работать с бразильскими властями, в частности — создание нового канала для коммуникации.

Бразильский федеральный суд потребовал от Telegram назначить специального представителя, заблокировать несколько каналов про-правительственных блогеров и удалить из официального канала президента Бразилии Жаира Болсонару те сообщения, которые содержат ссылки на сведения, относящиеся к тайне следствия.

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