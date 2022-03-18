SpaceX отложила запуск двух пилотируемых миссий на МКС

Американская компания SpaceX переносит на более поздний срок два пилотируемых полета к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщило в пятницу Национальное управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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"Axiom Space и SpaceX пересматривают дату запуска Axiom Mission 1 (Ax-1) на МКС, чтобы дать командам возможность завершить последние операции с космическим кораблем", - говорится в тексте, размещенном на сайте ведомства. В свою очередь Axiom Space заявила, что полет состоится не ранее 3 апреля.

"НАСА и SpaceX также вносят коррективы в сроки запуска миссии Crew-4 на МКС <...>. По состоянию на данный момент самой ранней датой является 19 апреля", - указали в американском космическом ведомстве.

В рамках коммерческой миссии Ax-1, как ожидается, вместе с бывшим астронавтом НАСА командиром Майклом Лопесом-Алегрией на МКС отправятся предприниматель Ларри Коннор из США, канадский инвестор Марк Пэти и бизнесмен из Израиля Эйтан Стиббе. Полет будет осуществляться на космическом корабле Crew Dragon компании SpaceX. Предполагается, что продолжительность такого тура составит 10 дней: два дня полета и восемь дней отдыха на станции.