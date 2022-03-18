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1 час назад

Руководитель полетом РС МКС объяснил переход "Союза МС-21" на ручную стыковку

ТАССТАССиещё 2

Переход на ручной режим стыковки пилотируемого корабля "С. П. Королёв" к узловому модулю "Причал" МКС потребовался из-за системы "Курс" по пока не выясненной причине. Об этом сообщил журналистам руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

Объяснены причины ручной стыковки корабля «С.П. Королев» с МКС
Фото: NASANASA

"У нас где-то на дальности 180 м пока по невыясненным причинам <...> - что-то там с хозяйством "Курса" - пришлось перейти в ручной режим", - сказал Соловьев.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "С. П. Королев" была запущена в пятницу с 31-й площадки Байконура в 18:55 мск. Стыковка должна была пройти в автоматическом режиме, но в итоге космонавтам пришлось осуществить ее вручную. На борту корабля на МКС прибыли космонавты Олег Артемьев, который стал вторым корреспондентом ТАСС на МКС, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

Корабль "С. П. Королев" в ручном режиме пристыковался к МКС

На время полета членов экипажа запланировано более 50 экспериментов различной тематики: космическая биология и физиология, космическое материаловедение, физика космических лучей, отработка перспективных космических технологий и т. п. Как сообщил космонавт Артемьев, на экспедицию запланировано семь выходов в открытый космос. По его словам, один выход запланирован с итальянским астронавтом Самантой Кристофоретти, остальные - с Денисом Матвеевым.

Наука и техника,Саманта Кристофоретти,Олег Артемьев,Сергей Корсаков,Денис Матвеев,Владимир Соловьев,
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