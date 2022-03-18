Объяснены причины ручной стыковки корабля «С.П. Королев» с МКС

Переход на ручной режим стыковки пилотируемого корабля "С. П. Королёв" к узловому модулю "Причал" МКС потребовался из-за системы "Курс" по пока не выясненной причине. Об этом сообщил журналистам руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев.
"У нас где-то на дальности 180 м пока по невыясненным причинам <...> - что-то там с хозяйством "Курса" - пришлось перейти в ручной режим", - сказал Соловьев.
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "С. П. Королев" была запущена в пятницу с 31-й площадки Байконура в 18:55 мск. Стыковка должна была пройти в автоматическом режиме, но в итоге космонавтам пришлось осуществить ее вручную. На борту корабля на МКС прибыли космонавты Олег Артемьев, который стал вторым корреспондентом ТАСС на МКС, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.
На время полета членов экипажа запланировано более 50 экспериментов различной тематики: космическая биология и физиология, космическое материаловедение, физика космических лучей, отработка перспективных космических технологий и т. п. Как сообщил космонавт Артемьев, на экспедицию запланировано семь выходов в открытый космос. По его словам, один выход запланирован с итальянским астронавтом Самантой Кристофоретти, остальные - с Денисом Матвеевым.