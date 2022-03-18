Ракета с кораблем «Союз МС-21» стартовала с Байконура

С космодрома Байконур к МКС стартовала ракета-носитель «Союз МС-21» с кораблем «С.П. Королев». Об этом сообщили в Центре управления полетами.

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Ракета доставит на МКС российский экипаж с космонавтами Олегом Артемьевым, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым.

На 22.05 по московскому времени запланирована стыковка корабля с узловым модулем МКС «Причал». Это будет первая стыковка к модулю после его присоединения к станции, пишет НСН.