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46 минут назад

Более 300 тысяч новых предпринимателей начали вести свой бизнес «ВКонтакте»

Газета.RuГазета.Ru

Более 300 тысяч новых предпринимателей начали вести свое дело и тестировать инструменты для запуска бизнеса в соцсети «ВКонтакте» за период с 11 по 17 марта, сообщает пресс-служба компании.

Более 300 тысяч новых предпринимателей начали вести свой бизнес «ВКонтакте»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«За неделю около 120 тысяч бизнес-сообществ стали использовать Магазины ВКонтакте для продаж своих товаров и услуг», — отмечается в сообщении.

Также в компании подчеркнули, что пользователи стали активнее изучать предложения бизнеса в соцсети. Так, количество просмотров предложений от МСП за день «ВКонтакте» выросло на треть – до 8,6 млн.

Самыми быстрорастущими категориями товаров и услуг, которыми пользователи начали интересоваться в соцсети, стали: «красота и здоровье» (+57%), «досуг и подарки» (+43%), «одежда и обувь» (+41%), «детские товары» (+39%), «дом и дача» (+35%).

На данный момент более 2 млн предпринимателей занимаются бизнесом «ВКонтакте». Платформа «Бизнес ВКонтакте» обладает набором инструментов для старта и развития бизнеса онлайн, которые предоставляют возможности для развития контента, бесплатный интернет-магазин, конструктор сайтов, приём платежей через VK Pay и доставку товаров через сервисы партнеров.

Для того, чтобы начать развивать свое дело, достаточно завести страницу бизнеса, наполнив ее информацией о товарах и услугах, чтобы искать новых клиентов.

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