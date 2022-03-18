Раскрыта полезная функция Android 13

C Android 13, когда ваш телефон обнаружит приложение, которое потребляет много энергии от аккумулятора в течение 24 часов, он будет отображать уведомление о чрезмерном расходе заряда батареи. Новая функция уведомлений будет работать для всех приложений. Единственное требование для работы новой опции — чтобы на смартфоне была установлена Android 13.