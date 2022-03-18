Псалтырь XVIII века отреставрируют в Нижнем Новгороде

Центральный архив Нижегородской области принял в дар уникальную рукописную Псалтырь XVIII века. Как уточняет портал «Нижний 800», сильно поврежденную старинную книгу нашел в заброшенной деревне профессор Лев Борисович Залесский.

Фото: Комитет по делам архивов Нижегородской области Комитет по делам архивов Нижегородской области

В распоряжении архивистов оказалась «Псалтырь с восследованием». В книге сохранился канонический текст с приложениями, а также выдержками из церковного устава. В конце книги была обнаружена запись, свидетельствующая о том, что Псалтырь была переписана в 1780 году с печатной Псалтыри.

«Такого рода книги массово издавались типографиями вплоть до начала XX века и хранились почти в каждой крестьянской избе, потому что чуть ли не ежедневно использовались во время богослужений. Из-за частого использования экземпляры быстро ветшали, их заменяли новыми, так что старые Псалтыри — большая редкость», — рассказал глава Комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов.

Специалист отметил, что уникальная находка сохранила все особенности дониконовских чтений, что позволяет сделать вывод о том, что книгу использовали старообрядцы. По его словам, рукопись необходимо отреставрировать. В дальнейшем, утверждает Пудалов, цифровые копии издания станут доступны для всех желающих.