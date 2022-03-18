В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 104.80EUR 115.93
Войти в почту
1 час назад

Псалтырь XVIII века отреставрируют в Нижнем Новгороде

Lenta.ruLenta.ru

Центральный архив Нижегородской области принял в дар уникальную рукописную Псалтырь XVIII века. Как уточняет портал «Нижний 800», сильно поврежденную старинную книгу нашел в заброшенной деревне профессор Лев Борисович Залесский.

Псалтырь XVIII века отреставрируют в Нижнем Новгороде
Фото: Комитет по делам архивов Нижегородской областиКомитет по делам архивов Нижегородской области

В распоряжении архивистов оказалась «Псалтырь с восследованием». В книге сохранился канонический текст с приложениями, а также выдержками из церковного устава. В конце книги была обнаружена запись, свидетельствующая о том, что Псалтырь была переписана в 1780 году с печатной Псалтыри.

«Такого рода книги массово издавались типографиями вплоть до начала XX века и хранились почти в каждой крестьянской избе, потому что чуть ли не ежедневно использовались во время богослужений. Из-за частого использования экземпляры быстро ветшали, их заменяли новыми, так что старые Псалтыри — большая редкость», — рассказал глава Комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов.

Специалист отметил, что уникальная находка сохранила все особенности дониконовских чтений, что позволяет сделать вывод о том, что книгу использовали старообрядцы. По его словам, рукопись необходимо отреставрировать. В дальнейшем, утверждает Пудалов, цифровые копии издания станут доступны для всех желающих.

Портал отмечает, что в знак признательности за передачу Псалтыри Залесскому вручили благодарственное письмо, подписанное замгубернатора Нижегородской области Петром Банниковым.

Наука и техника,Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители