Антивирус Windows атаковал обновление Microsoft Office

Пользователи Windows пожаловались на работу защитного ПО, которое атаковало обновления для офисных программ Microsoft. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

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Журналисты обратили внимание на жалобы владельцев лицензионных копий Windows в сети. По словам многих пользователей, встроенная в ОС программа «Защитник Windows» посчитала обновления для программ пакета Office опасными и заблокировала их установку. В материале говорится, что инцидент показался владельцам ПК ироничным, так как и Windows, и программы Office поддерживаются Microsoft.

Отмечается, что при попытке установить апдейты для программ офисного пакета антивирусное ПО препятствовало процессу, предупреждая пользователей об атаке вируса-вымогателя. Таким образом, клиенты Microsoft не смогли воспользоваться новыми версиями приложений.

В Microsoft отрегировали на инцидент: «Начиная с утра 16 марта, клиенты могли столкнуться с серией ложноположительных обнаружений, связанных с обнаружением программ-вымогателей в файловой системе». Ошибка была вызвана проблемой с кодом операционной системы. В компании рассказали, что инженеры уже решили проблему: «Мы повторно обработали список предупреждений, чтобы полностью устранить последствия».