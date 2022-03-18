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1 час назад

Антивирус Windows атаковал обновление Microsoft Office

Lenta.ruLenta.ru

Пользователи Windows пожаловались на работу защитного ПО, которое атаковало обновления для офисных программ Microsoft. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Антивирус Windows атаковал обновление Microsoft Office
Фото: ReutersReuters

Журналисты обратили внимание на жалобы владельцев лицензионных копий Windows в сети. По словам многих пользователей, встроенная в ОС программа «Защитник Windows» посчитала обновления для программ пакета Office опасными и заблокировала их установку. В материале говорится, что инцидент показался владельцам ПК ироничным, так как и Windows, и программы Office поддерживаются Microsoft.

Отмечается, что при попытке установить апдейты для программ офисного пакета антивирусное ПО препятствовало процессу, предупреждая пользователей об атаке вируса-вымогателя. Таким образом, клиенты Microsoft не смогли воспользоваться новыми версиями приложений.

В Microsoft отрегировали на инцидент: «Начиная с утра 16 марта, клиенты могли столкнуться с серией ложноположительных обнаружений, связанных с обнаружением программ-вымогателей в файловой системе». Ошибка была вызвана проблемой с кодом операционной системы. В компании рассказали, что инженеры уже решили проблему: «Мы повторно обработали список предупреждений, чтобы полностью устранить последствия».

В середине марта специалисты компании Riverbed заявили, что Windows 11 оказалась неподходящей для использования на корпоративных компьютерах. Из отчета следует, что порядка 34 процентов используемых в корпоративном секторе компьютеров не могут получить новую версию ОС от Microsoft.

Наука и техника,Гаджеты,Microsoft,
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