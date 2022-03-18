Исследование: Литий способен снизить риск развития деменции

Новое исследование, проведенное учеными Кембриджского университета в Великобритании, показало, что пациенты, получавшие препарат на основе лития, который обычно используется при лечении биполярных расстройств, реже страдали от развития старческой деменции. Статья об этом опубликована в журнале PLoS Medicine.

Соответствующие выводы были сделаны на основе ретроспективного анализа медицинских карт почти 30 тыс. пациентов из Кембриджшира и Питерборо. Все эти пациенты были старше 50 лет и обращались к услугам психиатров Национальной службы здравоохранения Великобритании в период с 2005 по 2019 год. Анализ показал, что у пациентов, получавших литий, вероятность развития деменции была ниже, чем у прочих, хотя общее число лечившихся литием, было сравнительно небольшим. Полученные результаты подтверждают возможность использования этого препарата в качестве профилактического средства против деменции — во всяком случае он может быть рекомендован для проведения обширных рандомизированных и контролируемых испытаний.

«Число людей с деменцией продолжает расти, это оказывает огромное давление на системы здравоохранения, — пояснил ведущий автор статьи Чен Шанцюань из Кембриджского отделения психиатрии. — Подсчитано, что отсрочка начала деменции всего на пять лет может снизить ее распространенность и экономические последствия на целых 40%».

Из 29 618 пациентов в исследуемой группе литий получали только 548. Средний возраст во всей этой выборке не превышал 74 лет, причем примерно 40% пациентов были мужчинами. В группе, получавшей литий, деменция была диагностирована у 53 человек, или у 9,7%. В группе, литий не получавшей, деменцию нашли у 3244 человек, или у 11,2%. Предыдущие исследования указывали на литий в качестве потенциального средства лечения тех, у кого уже была диагностирована деменция или ранние когнитивные нарушения, однако оставалось неясным, может ли он отсрочить или же полностью предотвратить развитие этого заболевания, к тому же данные не были столь представительными.