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48 минут назад

Meta обвинили в умышленном обмане пользователей

Lenta.ruLenta.ru

Американскую компанию Meta Platforms обвиняется в публикации в соцсети Facebook мошеннической рекламы, в которой якобы участвуют знаменитости. С соответствующим заявлением выступила австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC), передает РИА Новости.

Meta обвинили в умышленном обмане пользователей
Фото: ReutersReuters

Из публикации австралийского регулятора следует, что реклама в соцсети предлагала пользователям инвестировать средства в криптовалюту: их убеждали в том, что рекламируемые продукты связаны со знаменитостями. В объявлениях давались ссылки на поддельные отзывы австралийских звезд, которые на самом деле не были причастны к данным проектам.

Мошенники рассчитывали на то, что пользователи зарегистрируются на сайте, а затем звонили им и выманивали деньги. По словам главы ACCC Рода Симса, в результате один из пользователей перевел злоумышленникам 650 тысяч австралийских долларов (около 480 тысяч долларов США).

11 марта компания Meta, которой принадлежит Facebook и Instagram, объявила об изменении политики. В письме модераторам двух площадок говорилось, что в ряде стран Meta временно разрешит своим социальным сетям не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян.

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