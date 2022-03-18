В работе Google Maps произошел сбой

Проблемы в работе приложения Google Maps наблюдаются в пятницу в США, Канаде и Великобритании. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

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По его данным, 48% сообщивших о сбоях пользователей испытывают проблемы с сайтом, а еще 47% отмечают неполадки в работе приложения.

Отмечаются также сбои в работе поисковой системы Google, но их число значительно меньше.