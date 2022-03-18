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57 минут назад

В работе Google Maps произошел сбой

ТАССТАССиещё 5

Проблемы в работе приложения Google Maps наблюдаются в пятницу в США, Канаде и Великобритании. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

В работе Google Maps произошел сбой
Фото: DepositphotosDepositphotos

По его данным, 48% сообщивших о сбоях пользователей испытывают проблемы с сайтом, а еще 47% отмечают неполадки в работе приложения.

Отмечаются также сбои в работе поисковой системы Google, но их число значительно меньше.

По информации Downdetector, в России неполадки в работе указанных сервисах практически не наблюдаются.

Наука и техника,Google,
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