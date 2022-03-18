В России разработан тест для выявления «стелс-омикрона»

В России разработана и зарегистрирована тест-система для выявления нового варианта ковида «стелс-омикрон». Об этом сообщает сайт Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Исследование проводится методом ПЦР. Результат может быть готов не более чем за полтора часа. Тест не только позволяет выявить «стелс-омикрон», но и, что очень важно, дифференцировать его от первой версии «омикрона» и штамма «дельта», отмечается в сообщении.