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57 минут назад

Starlink Илона Маска стала самой быстрой системой спутникового интернета в мире

Ferra.ruFerra.ru

Как стало известно, после тестов, проведённых в 15 странах присутствия спутникового интернета Starlink, компания Илона Маска стала рекордсменом по скорости, достигнув 141,55 Мбит/с.

Starlink стала самой быстрой системой спутникового интернета
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сообщается, что средняя скорость Starlink в 4 квартале 2021 года составила 104,97 Мбит/с. Результаты компании сравнили с другими крупными компаниями спутниковой связи: Viasat — 21,81 Мбит/с и HughesNet — 20,92 Мбит/с.

Скорость Starlink замеряли в 15 странах, в том числе в США, где она составила 104,97, а рекордных отметок достигла в Австралии — 141,55 Мбит/с.

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