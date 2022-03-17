Starlink стала самой быстрой системой спутникового интернета

Как стало известно, после тестов, проведённых в 15 странах присутствия спутникового интернета Starlink, компания Илона Маска стала рекордсменом по скорости, достигнув 141,55 Мбит/с.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Сообщается, что средняя скорость Starlink в 4 квартале 2021 года составила 104,97 Мбит/с. Результаты компании сравнили с другими крупными компаниями спутниковой связи: Viasat — 21,81 Мбит/с и HughesNet — 20,92 Мбит/с.