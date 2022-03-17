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36 минут назад

В WhatsApp появится новая функция

Lenta.ruLenta.ru

В новой десктопной версии мессенджера WhatsApp появится функция, которая позволит пользователям выбирать, будут ли они получать уведомления о реакции собеседника на их сообщение. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

В WhatsApp появится новая функция
Фото: UnsplashUnsplash

Бета-версия, в которой можно протестировать новую функцию, уже запущена. Скоро опция станет доступна широкому кругу пользователей. При этом в WABetaInfo отметили, что саму функцию «Реагировать на сообщение» также запустят в ближайшее время.

По данным портала, новая опция по умолчанию будет выключена. Пользователи смогут самостоятельно запусти ее в настройках.

О том, что в WhatsApp появится функция, с помощью которой пользователи смогут отправлять реакции на сообщения, стало известно в конце февраля. Мессенджер предоставит пользователям возможность реагировать на полученные сообщения шестью различными смайликами. Новая функция в десктопной версии будет находится в меню, находящееся за стрелкой, которая будет появляться при наведении курсора на правый угол сообщения.

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