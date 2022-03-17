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54 минуты назад

Оператора Tele2 в России переименуют

Ferra.ruFerra.ruиещё 2

Сотовый оператор Tele2 начал активнее готовиться к ребрендингу, все дело в том, что исходный бренд принадлежит шведской компании Tele2 AB, договор с которой истекает через год, сообщает “Коммерсантъ”.

Оператора Tele2 в России переименуют
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Отмечается, что Tele2 на данный момент зарегистрировал более двадцати доменов, в которых обыгрывается названия «Т2», «T-plus», «t2you». Аналитик считают, что многие компании, чьи бренды арендованы у западных коллег, будут менять свои названия.

Источники “Коммерсанта” сообщают, что компания готовит ребрендинг, который был запланирован уже давно, однако санкции и отказ шведской стороны продлевать договор “подтолкнули” Tele2 ускорить этот процесс.

Однако в пресс-службе Tele2 заявили изданию, что “любые рассуждения о смене товарного знака — это спекуляции на фоне текущих событий и фейк”.

В «Ростелекоме» на стали комментировать ситуацию, а шведская Tele2 AB не ответила на запрос, как объясняет “Коммерсантъ”.

Наука и техника,Коммерсант,Tele2,
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