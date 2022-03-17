NASA попросило экс-астронавтов не конфликтовать с «Роскосмосом»

NASA попросило бывшего астронавта Скотта Келли, назвавшего в Twitter «Димоном» гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, и его коллег прекратить нападки на российских партнеров. Об этом сообщает CNN со ссылкой на копию письма ведомства.
«Будучи американцами, каждый из нас имеет право на свободу слова, и вы вольны говорить все, что думаете. Между тем, прошу вас учесть, что статус бывших астронавтов придает вашим словам дополнительный вес, и нападки на наших российских партнеров вредят текущим миссиям», — говорится в письме.
Ранее Келли вступил в перепалку с Рогозиным в Twitter. Бывший астронавт и глава «Роскосмоса» обменялись большим количеством упреков и насмешек. В частности, Келли посоветовал Рогозину уйти работать в «Макдональдс». В целом, астронавт выражал недовольство политикой России, а глава «Роскосмоса» обвинял американцев в неблагодарности.
После рассылки письма NASA, Келли заявил, что прекращает перепалки.
«Да, я видел письмо и отстал от Рогозина. Я не был обязан так поступать, но уважаю NASA, позицию агентства и того сотрудника, который прислал письмо», — заявил Келли CNN.
Отмечается, что согласно официальной позиции ведомства, МКС остается флагманом и образцом международной кооперации.