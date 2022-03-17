NASA попросило экс-астронавтов не конфликтовать с «Роскосмосом»

«Будучи американцами, каждый из нас имеет право на свободу слова, и вы вольны говорить все, что думаете. Между тем, прошу вас учесть, что статус бывших астронавтов придает вашим словам дополнительный вес, и нападки на наших российских партнеров вредят текущим миссиям», — говорится в письме.