Как лечить стресс, возникший из-за больших перемен

Из-за существенных изменений в жизни у человека может развиться расстройство адаптации — эмоциональная и поведенческая реакция на стрессовый фактор. При этом переживания, которые испытывают люди, не совместимы по масштабам с самим событием, вызвавшим стресс. Перевод статьи о расстройстве адаптации, опубликованной в журнале Forbes, размещен на сайте "ИноСМИ".

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Расстройство адаптации по симптомам может напоминать тревожное расстройство, но есть признаки, которые помогут отличить первый случай от второго. Так, при расстройстве адаптации чувство тревоги проявляется на протяжении не более шести месяцев. Если же это ощущение сохраняется дольше, значит речь идет о тревожном расстройстве. Фактором, вызвавшим расстройство адаптации, служит уже произошедшее событие (проблемы в семье, смерть любимого человека, болезнь, переезд в другой город и т. п.) В случае развития других психических расстройств тревожность может возникать из-за ожидания чего-то плохого или как ответ на психологический фактор, никак не связанный с реальным положением дел.

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"Большинство людей, вероятно, сталкивались с расстройством адаптации в тот или иной момент своей жизни, но попросту не замечали этого", — говорит лицензированный клинический консультант и инспектор из города Роли (штат Северная Калифорния) Хейли Шафир (Hailey Shafir).

Исследование, проведенное в Литве, выявило факторы риска развития такого состояния. Это преклонный возраст, наличие высшего образования, стрессовые события, связанные с работой и со здоровьем. Симптомы расстройства адаптации — сильное волнение, напряженность, нервозность, чувство подавленности, плохое настроение, проблемы с концентрацией внимания. Другие признаки — несговорчивость, импульсивность, приступы плача, а также тахикардия, тремор и боли различной локализации.

Чтобы диагностировать расстройство адаптации, необходимо обратиться к психиатру или психотерапевту, говорится в статье.

"Если оставить это состояние без лечения, расстройство адаптации может перерасти в более длительные, хронические психические расстройства, такие как генерализованное тревожное расстройство, панический синдром или клиническая депрессия", — отметил психиатр из Нью-Йорка Пол Пулакос (Paul Poulakos).

Такой недуг лечится с помощью методов психотерапии, помогающих пациенту приспосабливаться к стрессовой ситуации и менять свою реакцию на нее. Врач также может назначить больным антидепрессанты и бензодиапины (психоактивные препараты с седативным, снотворным и антитревожным действием).